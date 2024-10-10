Yangın, Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde bulunan Payallar Toptancı Hali’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, toptancı hal yakınında bulunan kasalar, henüz öğrenilemeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Yangını gören hal çalışanları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibi ve hal çalışanlarının ortak müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.