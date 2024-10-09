Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 8 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği genel trafik uygulaması ile dikkat çekti. Uygulama kapsamında 895 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Yapılan denetimlerde, 107 araca toplamda 222 bin 230 TL tutarında cezai işlem uygulandığı bildirildi. Ayrıca, gerekli şartları taşımayan 12 araç ise trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, bu tür uygulamaların devam edeceğini belirterek, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemine vurgu yaptı. Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen bu denetimlerin, kazaları önleme konusunda katkı sağlaması bekleniyor.