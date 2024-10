Olay, Alanya’nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 60 yaşındaki Rusya uyruklu V.S. isimli turist, konakladığı otelde aşırı alkol tüketimi sonrası koridorda yürürken ayağının kayması sonucu merdivenden düşerek kafasını zemine çarptı. Turistin düştüğünü fark eden otel personeli, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Konaklı’daki bir polikliniğe yapılmasının ardından, V.S. Alanya’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen V.S. kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

