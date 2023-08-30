Tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da ‘30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’ kutlandı. Kutlamalar kapsamında Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, siyasiler, STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü mesajının paylaşılması ile sürdü.

"BÜYÜK TAARRUZ EŞSİZ BİR ESER"

Törende konuşan Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Ayan, “Büyük Taarruz aziz yurdumuza ve bağımsızlığımıza kasteden işgalci kuvvetler karşısında Türk ulusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir. Türk ulusu tek bir yumruk olarak dış ve iç odakların ihanetleri karşısında ve yokluklar içerisinde büyük fedakarlıklarla verdiği Kurtuluş Savaşı'nda en son Büyük Taarruz'u da kazanarak düşmana kesin darbe vurmuştur" dedi.

Ayan’ın konuşmasının ardından günün anlam ve önemine dair şiirler okunması ile anıt önündeki tören sona erdi. Ardından kaymakamlık binasında Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel tarafından tebrikler kabul edildi.

KUTLAMALAR FENER ALAYI VE KONSERLE SÜRECEK

Kutlamalar kapsamında Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliği ile saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünde fener alayı düzenlenecek. Fener alayına katılanlar Atatürk Caddesi’nden Alanya Belediye binası arkasına kadar Türk bayrakları ve çeşitli marşlar eşliğinde ile yürüyecek. ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ kutlamaları belediye binası arkasında kurulan konser alanında Alanya Belediyesi tarafından saat 21.30’da düzenlenecek Koray Avcı konseri ile devam edecek.