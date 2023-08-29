Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101. yılını milletçe coşku ve heyecanla karşılıyoruz. Bu önemli günde milletimiz, her türlü yokluğa, imkansızlığa ve zorluklara rağmen özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyerek, vatanına ve bayrağına canı pahasına sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir’ sözü ile Türk Milleti’nin bağımsızlığının ve özgürlüğünün en büyük göstergelerinden olan 30 Ağustos Zaferi yaşanmıştır. Bu zafer, yok edilmek istenen bir milletin yeniden doğuşudur. Cumhuriyetimizin kuruluşunun temellerinin atıldığı bu özel günde Millî Mücadeleyi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını bizlere bırakan kahramanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

BÜYÜK ZAFER; COŞKU İLE KUTLANACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı Alanya’mızda her zaman ki gibi büyük bir coşku ile kutlayacağız. Tüm vatandaşlarımızla omuz omuza olacağımız bu özel günde Alanya Kent Konseyi ile birlikte hazırladığımız Fener Alayı Yürüyüşümüz 20.00’de Atatürk Anıtı önünden başlayacak ve konser alanımıza kadar sürecek. 21.00’de Belediye Binası arkasında başlayacak kutlama programımız 21.30’da sevilen sanatçı Koray Avcı Konseri ile zirve yapacak. Tüm vatandaşlarımızı hazırladığımız bu güzel programa davet ediyorum.”