Antalya'daki en önemli yuvalama alanlarının olduğu Alanya'nın Yeşilöz ve Uğrak sahillerinde Mayıs ayında başlayan yumurtlama döneminin ardından yuvalarından caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yavruları, denizle buluşmaya devam ediyor. Onlarca yavrunun yumurtadan çıkıp denize ulaştığı sırada, bölgede oturan gönüllü çevreci Güldane Şahin, denize ulaşana kadar caretta carettalara yardımcı oldu. Yavrularının denize yolculuğu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Yuvalardan çıkan yavrular denizle buluşmaya devam ediyor”

Yıllardır caretta caretta yumurtlama alanlarını gönüllü koruduğunu belirten Güldane Şahin, “Bu yıl çok caretta caretta yuvalarımız var ve bu yuvalardan çıkan yavrular denizle buluşmaya devam ediyor. Eylül ayı sonuna doğru yavruların hemen hemen tamamı denize buluşmuş olacak. İnşallah seneye caretta caretta sezonunda profesyonelce bütün yuvalarımızı ve yavrularımızı koruyabiliriz” dedi.