Alanya Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in göreve gelmesinin ardından önemli müdürlük değişiklikleri gerçekleştirildi. Özellikle çeşitli alanlarda tecrübesiyle bilinen Hasan Erdoğan, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne atanarak dikkat çekti.

Yeni atama kararları çerçevesinde, diğer müdürlüklerdeki değişimler de dikkatle izlendi. Kemal Sarıöz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne, Menderes Sivri Kırsal Hizmet Müdürlüğü’ne, Ali Mazlum Yüksel İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne, Hüseyin Maral Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne, Veysel Yetgin ise Gelirler Müdürlüğü’ne getirildi. Tüm atamaların, ilgili isimlere tebliğ edildiği ve yarın itibarıyla yeni görevlerine başlamaları planlandığı bildirildi.