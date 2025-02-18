Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde yaşanan bir intihar girişimi, çevrede büyük bir paniğe neden oldu. Konya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 50 yaşındaki inşaat işçisi, bir Ocakbaşı Restoran'da yemeğini yedikten sonra kasaya yöneldiği sırada üzerindeki kurusıkı tabancayı çıkararak kendi kafasına üç el ateş etti.

Olayı gören diğer müşteriler ve restoran çalışanları, hemen durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine hızla ulaşarak ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Kişi, hemen hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu kritik olarak değerlendirildi.

Jandarma ekipleri, olayın sebebini ve nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak amacıyla restoranın güvenlik kameralarını inceledi ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Olayın ardından, kişinin psikolojik durumu ve olay öncesi hareketleriyle ilgili detaylar araştırılıyor.