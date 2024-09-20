Tadilat çalışmalarının hızla devam ettiği İskele'deki Halk Bahçesi, kapılarını vatandaşlara açmaya hazırlanıyor. Kamu varlıklarının halk yararına kullanılması öncelik alınarak projelendirilen ve ivedilikle inşasına başlanan 1000 metrekarelik açık alanın 300 metrekarelik bölümü, kafeterya olarak hizmet verecek.



EKONOMİK FİYATLARLA CEP YAKMAYACAK

Alanya Belediyesi bünyesinde yeni kurulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı olan 400 kişilik Halk Bahçesi, ferah atmosferi, tasarımı, modern ve estetik görünümüyle de dikkat çekerken, vatandaşları zorlamayan ekonomik ve uygun fiyatlarla cep yakmayacak.



“HALK BAHÇEMİZİ HALKIMIZLA YENİDEN BULUŞTURUYORUZ”

Çalışmaların sonuna geldiklerini belirten Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Halk Bahçemizi, yenilenen haliyle yeniden halkımızla buluşturacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızın taleplerine kulak verdik ve hemen kolları sıvadık. Halkımızın hijyenik ortamda ve uygun fiyatlarla yararlanabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri, her yaş grubuna hitap edecek, herkes için ideal bir buluşma noktası olmasını hedeflediğimiz tesisimizi, kısa bir süre içinde hizmete açıyoruz" dedi.