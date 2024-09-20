2024 yılı, sıcak yaz mevsimi olarak tarihe geçerken, Antalya'da günlük elektrik tüketiminde rekor kaydedildi. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) verilerine göre, 567 Milyon 693 Bin KWh elektrik tüketimi ile Alanya birinci sırada yer aldı.

‘’Alanya'nın 567 Milyon 693 Bin Kwh ile En Yüksek Elektrik Tüketiminin Yaşandığı Bölge Oldu’’

AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, Antalya, Isparta ve Burdur illerindeki toplam 1.666 mahallede 2 milyon 400 bin abone bulunduğunu açıkladı. Üç ilin yıllık toplam elektrik tüketiminin 15 milyar kWh olduğunu ve bunun yüzde 85'inin Antalya'ya ait olduğunu ifade eden Baydar, Turizm destinasyonları arasında Alanya'nın 567 milyon 693 bin kWh ile en yüksek elektrik tüketiminin yaşandığı bölge olduğunu vurguladı. Baydar; ‘’Alanya’da geçen yıla göre tüketim yüzde 11,6 arttı. Alanya yoğun turizm faaliyetleri ve yaz sezonunda yüksek sıcaklıklar nedeniyle elektrik tüketiminde önemli bir rol oynuyor’’ dedi.