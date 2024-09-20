AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Çevre Yolu-Yayla Yolu Kavşağında yapılan yeni düzenlemelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tavlı, Alanya’nın güvenli ve düzenli trafiği ile Alanya-Antalya arasındaki D400 trafiğinin hızlanması amacıyla Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Trafik ve Karayolları Komisyonu tarafından hazırlanan raporun geçtiğimiz haftalarda Karayolları 13. Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan’a sunulduğunu belirtti.

Bu çalışma çerçevesinde, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden gelen uzman bir heyet, Trafik ve Karayolları Komisyonu ile birlikte Okurcalar’dan Demirtaş’a kadar tüm kavşaklarda ve kritik noktalarda yerinde incelemeler gerçekleştirdi. Tespit edilen noktalar üzerinde sayısal ölçümler yapıldıktan sonra yol haritası belirlenecek ve gerekli düzenlemelere başlanacaktır.

İnceleme yapılan noktalar arasında Alanya Çevre Yolu-Yayla Yolu kavşağı da yer alıyordu. Tavlı, Alanya istikametinden Antalya istikametinde yapılan uygunsuz “U” dönüşlerinin, hem yasak dönüş yapan araçları hem de tüm trafiği tehlikeye attığını vurguladı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Alanya 133. Şube Şefliği tarafından gerçekleştirilen çoklu duba çalışması ile bu dönüşler engellenmiş oldu. Ayrıca, Alanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgede hafta boyunca ve daha sonra belirli aralıklarla denetim ve gözetim uygulamalarını sürdürecek.

Tavlı, bu çalışmaların Alanya halkının ve ziyaretçilerinin güvenliğini ön planda tutarak, trafiğin daha akıcı hale gelmesini sağlamayı hedeflediğini dile getirdi. Trafik ve karayolları ile ilgili sorunlara duyarlılıkla yaklaşan Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ve Alanya 133. Şube Şefliği'ne teşekkür eden Tavlı, Alanya halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.