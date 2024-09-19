Alanya’da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Tören, Atatürk Meydanı'nda yerel protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Dinçer, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, gaziler, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, STK’lar ve çok sayıda vatandaş törene katıldı.

Tören, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Başkan Özçelik, Garnizon Komutanı Hakan Dinçer ve Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Yılmaz'ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, Alanya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Abdullah Yılmaz'ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşma ile sona erdi. Yılmaz, gazilerin fedakarlıklarını vurgulayarak, bu değerli günün önemini dile getirdi.