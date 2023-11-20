Hacımehmetli Mahallesinde 12 bin metrekare alana Hükümet Konağı yapılmasını için açılan ihaleyi 198 milyon lira ile Nafiz Doruk İnşaat Mühendislik ve Koray Doruk İş Ortaklığı kazanırken kayalık zeminin kazılması için şantiye sahasında hummalı çalışma sürüyor.

Alanya Hükümet Konağı’nın yapımı için 2 Ağustos 2023’te sözleşme imzalanırken iş teslimi 6 Şubat 2026’da yapılacak. Projenin teslim edilmesinin ardından ise çatı GES imalatı yapılarak konağın kendi enerjisini üretmesi hedeflenmekte. İçişleri Bakanlığı tarafından ihale edilen projenin takibini ve ödeneği Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yürütmekte.



Alanya Hükümet Konağı’nın içerisinde kaymakamlık ve ilgili birimler, Afet Kriz Merkezi, GAMER, Tüketici Hakem Heyeti, Salgınla Mücadele Birimi, İdari ve Denetim Bürosu, Sivil Toplumla İlişkiler, Basın Büro, İnsan Hakları Denetim Birimi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Nüfus Müdürlüğü yer alması planlanmakta.

KAYNAK: Alanya Postası