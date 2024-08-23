Alanya, bu hafta gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 23 Ağustos Cuma gününden itibaren başlayacak olan yağışlar, hafta sonu boyunca ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de devam edecek.

Hava sıcaklıkları, Cuma günü 27°C ile 33°C arasında değişecek. Bu dönemde nem oranı yüzde 67 ile 84 arasında, rüzgar ise saatte 14 km hızla esecek. 24 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 28°C ile 35°C arasında yükselirken, nem oranı yüzde 58 ile 80 arasında değişim gösterecek. Rüzgarın hızı ise saatte 8 km olarak kaydedilecek.

Pazar günü, sıcaklık yine 28°C ile 35°C arasında kalmaya devam edecek, nem oranı yüzde 44 ile 74 arasında olacak. Rüzgar hızı ise saatte 12 km ulaşacak. 26 ve 27 Ağustos günlerinde gök gürültülü sağanak yağışların sürmesi bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 27°C ile 33°C arasında olacakken, nem oranı yüzde 63 ile 79 arasında değişecek. Rüzgar hızı, Pazartesi günü saatte 10 km, Salı günü ise saatte 9 km olarak ölçülecek.