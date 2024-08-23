Alanya Belediyesi hem kent merkezinde hem de kırsalda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadıyakası Yaylası Gömürgen Sokak’ta tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan fiziksel engelli Recep Karatepe’nin evinin önüne beton dökerek aileye yardım elini uzattı.

BAŞKAN ÖZÇELİK VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Eşi ve 92 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Yılmaz’la beraber oturan Recep Karatepe’nin evine ulaşımda zorluk çekmesi üzerine harekete geçen ekipler, yola beton dökerek kullanışlı hale getirdiler. Ekipler, 25 metreküp SSB beton dökümü gerçekleştirerek çalışmaları kısa sürede tamamladı. Emeği geçenlere teşekkür eden Recep Karatepe, “Yolumuz bozuk ve bakımsız olduğu için Belediye Çözüm Masası’na talepte bulundum. İlgili birimlere ileteceklerini söylediler ve sonra Belediye ekipleri gelerek, yer kontrolü yaptılar. Sayın Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi istediğim gibi rahat bir şekilde yolu kullanabiliyorum. Allah hepsinden razı olsun.” dedi.