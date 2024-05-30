Kentin işlek caddelerinden olan Oba Sahil Yolu'nda içleri ısıtan bir olay yaşandı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpek, yoldan araçların geçmesi sebebiyle korkarak yürümeye cesaret edemedi. O sırada yaya geçidini kullanan iki vatandaş, köpeğin yolun karşısına geçmesi için yardım etmeye çalıştı. İlk denemesinde karşıya geçmekte başarılı olamayan köpeği dakikalarca bekleyen biri kadın 2 kişiyi takip eden köpek, yolun karşısına geçmeyi başardı.

Yaşananlar çevredeki bir apartmanda yaşayan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, yolun işlek olmasından dolayı karşıya geçemeyen çekingen köpeğin vatandaşların yanında beklediği anlar yer aldı. Daha sonra karşıya geçmeye çalışan köpeğin bir sonraki denemesinde iki vatandaş ile birlikte karşıdan karşıya geçtiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok kullanıcı tarafından takdir topladı.