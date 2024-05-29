Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı sezon denetimlerinin tamamlanması sonucu mavi bayrak ödülleri açıklandı. Alanya Belediyesi dördüncü kez üst üste “Ulusal Mavi Bayrak Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülüne layık görüldü. Ankara’da düzenlenen törende Alanya Belediyesi adına ödülü, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa aldı. Öte yandan Belediyenin yerel sorumlu olduğu Mavi Bayrak Eğitim Programı kapsamında Alanya’dan 82 tesisin mavi bayrak almaya hak kazandığı kaydedildi. Kent sınırları içerisindeki 69 tesis plajı, 6 halk plajı, 5 turizm teknesi, 1 engelsiz halk plajı ve marinada mavi bayrak dalgalanacak.

Editör: Can KISA