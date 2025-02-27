Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bir dairede sabah saat 6.30 sularında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek komşuları alarma geçirdi. Edinilen bilgilere Ozan ve Avni isminde iki vatandaş cesurca alevlerin sardığı eve girerek içeride mahsur kalan dört kişiyi kurtardı.

Olay yerine hemen intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangından etkilenenlere ise ambulans ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından araştırmalar devam ediyor.

Bu olay, mahallede büyük bir korku yarattı; ancak Ozan ve Avni’nin cesareti, yangın anında hayat kurtardı. Yangın, komşuluk dayanışmasının ve insanlığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yangınla ilgili daha fazla bilgi, yetkililer tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.