Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 25 Şubat 2025 tarihinde sivil ve resmi personelin katılımıyla özel halk otobüsleri ve ticari taksilere yönelik bir trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 16 özel halk otobüsü, 23 ticari taksi kontrol edildi.

Uygulama sonucunda, kurallara uymayan 9 araca 23 bin 369 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların haklarını korumak adına denetimlerin devam edeceğini belirtti. vatandaşların güvenli bir ulaşım deneyimi yaşaması için bu tür uygulamaların büyük önem taşıdığı ifade edildi.