İstanbul'da, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOKAPAN 14: Şehit Bora Barış Güler” operasyonuyla, 153 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli sokak satıcılarına yönelik önemli bir çalışma yapıldı. Operasyon sonucunda: 25,5 kg eroin, 17 kg metamfetamin, muhtelif miktarda kokain, kokarca ve kapasitesi hap, 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya’dan Kararlılık Mesajı:



’’Bu başarılı operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve operasyonu gerçekleştiren cesur İstanbul polislerini kutluyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz!’’