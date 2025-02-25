Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, bir hafta içerisinde meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayını çözmek için harekete geçti. Ekipler, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda M.T. isimli şahsı yakaladı. Olaylarla ilgili yapılan kamera incelemeleri ve parmak izi çalışmaları, hırsızın izini sürmekte önemli rol oynadı.

16 suç kaydı bulunan M.T., çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Ekiplerin çalışmalarında 2 adet bisiklet, 2 adet televizyon, 1 adet uydu alıcısı, 1 adet modem, 1 adet laptop, 1 adet monitör, 1 adet çanta, 3 adet telefon, 1 adet tablet ve 1 adet Kuran-ı Kerim ele geçirildi

Aynı zamanda, şahsın çalıp sattığı ürünler karşılığında elde ettiği paraya da ekipler tarafından el konuldu.

M.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmek üzere götürüldü. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faillerinin yakalanması adına çalışmalarına devam edeceğini belirtti.