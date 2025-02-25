Dün akşam saat 22.00 sularında Alanya Dimçayı mevkiinde meydana gelen korkunç kaza, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından evlerine dönen dört arkadaşın bulunduğu otomobilin devrilmesiyle gerçekleşti. Olay sonrası ilk belirlemelere göre, araçta bulunan E.B. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer üç arkadaşı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında araçta bulunan sürücü de dahil olmak üzere iki kişinin durumu ağır olarak bildirildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralılardan birinin sürücü olduğu öğrenildi. Diğer yaralının ise omuriliğinde kırık bulunduğu tespit edildi.



Kaza ile ilgili olarak, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın nedenine dair incelemeler devam etmektedir. Yaşamını yitiren E.B.'nin ailesine başsağlığı dilenirken, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşması temenni ediliyor.