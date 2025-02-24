İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 16 ilde DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik başlatılan "GÜRZ-47" operasyonları kapsamında 92 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkın huzurunu sağlamak amacıyla yürütülen operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti.



Açıklamasında, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirildiğini ifade etti. Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmişte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda elde edilen ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini de vurgulayarak, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile başarılı bir şekilde gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti. Bu gelişmeler, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünün altını çizen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.