Alanya’da D400 Karayolu'nda gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir diğer kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, motosikletin tek taraflı kaza yapması sonucu ağır yaralanan sürücü, kafasındaki yaralar nedeniyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaralı kurtarılamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden diğer kişi için ise yetkililer, detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın nedenleri ve olayla ilgili soruşturma sürerken, bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Yeni Alanya