Alanya'da 2024 yılı itibarıyla yabancıların karıştığı asayiş olaylarında dikkat çekici bir azalma kaydedildi. 2023 yılına kıyasla toplamda %19,68 oranında düşüş gösteren olay sayıları, güvenlik önlemlerinin başarısını gözler önüne serdi.

2024 yılında, yabancıların dâhil olduğu müşteki olaylarında %25,48 ve şüpheli olaylarda ise %9,74 oranında bir azalma yaşandı. Bu veriler, Alanya'nın güvenlik güçlerinin ve yerel yönetimlerin uyguladığı stratejik güvenlik önlemlerinin etkili bir şekilde hayata geçirildiğini ortaya koyuyor.

Ayrıca, güvenlik gerekçesiyle 2024 yılında 83 yabancı şahıs Türkiye’den sınır dışı edildi. Yetkililer, bu durumun kamu düzeninin korunmasına yönelik devam eden çalışmaların bir göstergesi olduğunu vurguladı. Alanya'nın güvenliği konusundaki bu olumlu gelişmeler, hem yerel halk hem de turistler için önemli bir rahatlama sağlıyor. Gelecek dönemde benzer çalışmaların artarak devam etmesi bekleniyor.