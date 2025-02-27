Antalya Emniyet Müdürlüğü Kayıtçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştiren operasyon kapsamında Alanya ilçesinde önemli bir başarı elde edildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlamasıyla tehdit ve cebir yoluyla müstekilere ait taşınmaz ve gayrimenkulleri zimmetlerine geçirerek yağmaladıkları tespit edilen 5 şüpheli ve "Nitelikli Yağma" suçundan 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek ve 104 adet fişek/kartuş da ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesinin yasalar çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.

Bu operasyon, Alanya'da güvenlik güçlerinin organize suçlara karşı yürüttüğü mücadelenin titizliğini ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.