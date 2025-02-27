Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla 23-25 Şubat 2025 tarihlerinde kapsamlı bir genel trafik uygulaması gerçekleştirdi. Bu uygulama çerçevesinde toplam 1374 araç kontrol edilirken, 612 sürücüye 2 milyon 320 bin 179 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde 18 araç ise trafikten men edildi. Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların periyodik olarak sürdürüleceğini belirterek, sürücüleri kurallara uymaya ve trafik güvenliğine katkıda bulunmaya davet etti. Alanya'da güvenli bir trafik ortamı yaratmak için vatandaşların iş birliğine ihtiyaç duyuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi