Son iki hafta içinde Jandarma, Türkiye genelinde düzenlediği kapsamlı operasyonlarla 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik harekete geçti. İstanbul, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 48’i tutuklanırken, 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Ele geçirilen materyaller arasında 9 ruhsatsız tabanca, 392 kg toz esrar ve 28 milyon TL değerinde 5 adet çek/senet bulunuyor. Yetkililer, bu suç şebekelerinin şehirlerden kazınması adına kararlı bir mücadele sürdürüleceğinin altını çiziyor.

Kaynak: Haber Merkezi