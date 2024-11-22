Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; vatandaşların mağdur olmamaları adına söz konusu tarihe kadar ödemelerini yapmaları istendi. Vatandaşlar ödemelerini 2 Aralık 2024 tarihine kadar mesai saatleri içinde Alanya Belediye Binası Emlak Servisi, Toptancı Hali, Demirtaş, Mahmutlar, Oba, Konaklı ve Payallar mahallelerinde bulunan tahsilat ofislerine yapabilecek. Mükellefler ayrıca, Alanya Belediyesi’nin www.alanya.bel.tr internet adresi üzerinden de kolaylıkla ödemelerini gerçekleştirebilecek.

ÖZÇELİK: VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR OLMASIN

Vatandaşların mağdur olmamaları için borçlarını 2 Aralık Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerektiğine dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi 2. taksiti ile ‘7440 Sayılı Borçların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’ kapsamında yapılandırılan borçların 18. taksiti için vatandaşlarımızı veznelerimizden ve belediyemizin web sitesi üzerinden ödemelerini önemle hatırlatmak istiyorum” dedi.