Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 24 ilde 231 muhtelif araziyi satışa çıkardı. Buna göre, Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde 492 ada, 1 parselde bulunan 48 bin 319 metrekarelik turizm imarlı arazi de 483 milyon 193 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

28 ARALIK’TA AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILACAK

Satışlarda yüzde 25 peşinat 48 ay vade uygulanacak ve KDV’den muaf tutulacak. Arsaların satışı açık artırma usulüyle 28 Aralık 2023 Perşembe günü saat 10.30’da TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

KAYNAK: Turizm Güncel