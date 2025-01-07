Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 06 Ocak 2025 tarihinde yapılan genel trafik uygulaması, sürücüler arasında yoğun ilgi uyandırdı. Uygulama kapsamında 521 araç kontrol edildi. Denetimlerde, kurallara uymayan 57 araç sürücüsüne toplamda 420 bin 338 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, trafik kurallarına uymayan 10 araç trafikten men edildi. Uygulama esnasında, toplamda 2 araç ve 1 şahıs yakalanarak yasal işlemlere tabi tutuldu. Jandarma, trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi