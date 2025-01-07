İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada gerçekleştirilen Gürz-36 Operasyonları kapsamında 17 ilde PKK/KCK terör örgütü mensubu olan 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerinde düzenlenen operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonu altında gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranma kaydı olan şahısların yanı sıra toplamda 65 terör şüphelisi yakalanmış durumda. Bu kişilerin PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinde yer aldıkları; sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları; gençlik yapılanması içinde aktif oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda ayrıca çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyet yetkilileri bu tür operasyonların devam edeceğini vurgulayarak halkın güvenliğinin sağlanması için kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti.