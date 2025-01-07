Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa İlçesi'nde faaliyet gösteren kuyumculara sahte altın satışı yaparak dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şahısları tespit etti. S.K., A.E.K. ve M.Ç. isimli şüphelilerin bu suçları işlediği belirlenerek yakalanmaları için çalışmalar başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, söz konusu şahısların il genelinde faaliyet gösteren 7 farklı kuyumcuya toplamda 60 bin Türk Lirası karşılığında sahte gram altın sattıkları belirlendi.

Şüphelilerin kaldığı otel odasında, kiraladıkları araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 195 bin Türk Lirası nakit para ile birlikte 87 gram sahte altın, cep telefonları ve diğer dijital materyaller ele geçirildi.

Dolandırıcılık suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen S.K., A.E.K. ve M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti ve benzer durumlarla karşılaşmamaları için önerilerde bulundu.