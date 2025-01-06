Alanya Kaymakamlığı Denetim Ekipleri, 01-06 Ocak 2025 tarihlerinde ilçedeki işletmelere yönelik nargile sunum belgesi ve açık alkollü içki sunum belgesi denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde toplamda 84 işletme incelendi. Uygulamalar sonucunda 1 işletmeye toplam 38 bin 952 TL ceza uygulandı.

Denetim ekipleri, işletmelere TABDK ruhsatlarını 31.03.2025 tarihine kadar güncellemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, yasal düzenlemelere uyumu teşvik etti. Bu tür denetimlerin halk sağlığını korumak ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

İlgili denetimlerin devam edeceği, işletmelerin yasalara uyum sağlaması için gerekli hassasiyetin gösterileceği belirtildi.