Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 5 Ocak 2025 tarihinde park bahçeler, yürüyüş yolları ve sahil kısımlarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, halka açık alanlarda güvenliği sağlamak ve olası suçları önlemek amacıyla yoğun bir denetim başlattı. Yapılan uygulamalarda toplam 81 park kontrol edilirken, 420 şahıs sorgulandı. Bu kapsamda iki yoklama kaçağı şahıs tespit edilerek, tutanak tebliğ edildi. Alanya'da güvenlik önlemlerinin artırılması ve vatandaşların huzur içinde yürüyüş yapabilmeleri amacıyla uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi