Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 03 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Uygulama sırasında çakar lamba takılı bir araç durduruldu. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, sürücünün alkollü olduğu ve aracının muayenesinin yapılmadığı tespit edildi.

Sürücüye ilgili kanun maddeleri gereğince aşağıdaki cezalar uygulandı:

Çakar lamba takmaktan: 138 bin 172 TL

Alkollü araç kullanmaktan: 9 bin 267 TL

Muayenesiz araç kullanmaktan: 2 bin 167 TL



Bu durumlar göz önünde bulundurularak, toplamda 149.606 TL cezai işlem uygulanarak ehliyetine 7 ay süreyle el konuldu ve aracın trafikten men edilmesi kararı alındı; bu işlem de 1 ay boyunca geçerli olacak. Ayrıca, kullanılan çakar lamba cihazına emniyet trafik ekipleri tarafından mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulmuştur ve muhafaza altına alınmıştır.

Bu tür denetimlerin sürdürüleceği bilgisi verilerek kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı.