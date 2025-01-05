Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi’nde dün gece saatlerinde korku dolu anlara sahne olan bir kaza yaşandı. Eski devlet hastanesi yakınındaki otobüs durağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan bir otomobilin hızla çarpmasıyla büyük tehlike atlattı.

Şans eseri, kazanın gerçekleştiği sırada otobüs durağında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Ancak otomobilde bulunan iki kişi yaralanarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının hastanede yapılan ilk müdahaleler sonrası stabil olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ve yetkililerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Olayın nedeni hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşılamazken, bölgedeki güvenlik kameralarının inceleme altına alındığı ifade edildi.