Alanya’da 01-02 Ekim 2024 tarihleri arasında Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından genel trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında toplam 1.591 araç kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, 154 araca toplam 411 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, kurallara uymayan 12 araç trafikten men edildi. Uygulama sırasında, 2 araç ve 1 şahıs da yakalanarak işlemlere tabi tutuldu.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, bu tür trafik denetimlerinin, güvenliğin artırılması ve trafik kurallarına uyumun sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Gelecek dönemlerde benzer uygulamaların devam edeceği bildirildi.