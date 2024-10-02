Alanya’nın Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir otelde çalışan 22 yaşındaki E.C., henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik çarpması sonucu yaralandı. Olay, oteldeki diğer çalışanların, E.C.'nin yere yığıldığını görmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan E.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.