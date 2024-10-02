Alanya ’nın Mahmutlar Mahallesi'nde, sabah saatlerinde sahilde bir erkek cesedi bulundu. Kıyıya vurmuş haldeki ceset, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından ayrıntılı bir şekilde incelendi. Yapılan inceleme sonucu Tuncay Kaplana'a (20) ait olduğu tespit edilen cansız beden otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın gizemi hala çözülmemişken, yetkililer hemen soruşturma başlattı. Bölge halkı, bu korkutucu durum karşısında tedirginlik içinde. Neden ve nasıl bu hale geldiği merak konusu olurken, soruşturmanın detayları henüz kesinlik kazanmadı. Alanya'da yaşanan bu olayla ilgili yeni gelişmeler için gözler resmi açıklamalara çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi