Kaza, Alanya’nın Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A. (50) tarafından sürülen 07 ACY 760 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nden Konak Caddesi'ne seyir halindeyken, tali yoldan Konak Caddesi'ne çıkan M.E. (71) yönetimindeki 07 EM 178 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucunda M.E. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.E., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.E.'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.