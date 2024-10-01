Akşam saatlerinde Manavgat'ın Çardak Mahallesi Kaçarlar Mevkiinde meydan gelen olayda Süleyman Öter İsimli adam nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple evinin önünde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğini alan Öter, tartıştığı eşi Gülfer Öter’e kurşun yağdırdı. Olay yerinde eşini katleden Süleyman Öter daha sonra aynı tüfeği çenesinin altına dayayarak kendi hayatına son verdi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde Süleyman ve Gülfer çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: Yeni Alanya