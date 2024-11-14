Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Ulaşım Birimi, bölgedeki ulaşım standartlarını yükseltmek ve vatandaşların sorun yaşamaması için denetim çalışmalarına devam ediyor. Alanya’nın farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler araçların genel durumu, klima çalışması, temizlik, sürücülerin kıyafet ve davranışları ile taksimetrelerin açılıp açılmadığını kontrol ediyor. Ayrıca, araçların bulundurması gereken resmi evraklar da inceleniyor.

Denetim sırasında tespit edilen eksiklikler hakkında sürücülere uyarılarda bulunulurken, sorunlu bulunan toplu taşıma araçları ve taksilere cezai işlem uygulandı. Ulaşım Birimi, denetimlerin gece gündüz aralıksız süreceğini ve kurallara uymayanlara kesinlikle taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Alanya'da yerel yönetimin bu tür denetimleri, bölge halkının ve ziyaretçilerin ulaşımda daha güvenli bir deneyim yaşamalarına katkı sağlarken, ulaşım hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Belediyenin bu kararlı tutumu, Alanya’daki ulaşım sistemini daha düzenli ve etkin hale getirmeyi amaçlıyor.