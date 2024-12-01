Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 29-30 Kasım 2024 tarihlerinde toplu taşıma araç sürücülerine yönelik trafik denetimleri yaptı. Denetimlerde toplam 41 toplu taşıma aracı sürücüsü kontrol edildi. Yapılan işlemler sonucunda 27 sürücüye toplam 108 bin 309 TL tutarında para cezası kesildi. Ayrıca, trafik kurallarını ihlal eden 4 araç trafikten men edildi. Emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin trafik güvenliğini artırmak ve kamu taşımacılığında kurallara uyumu sağlamak amacıyla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi