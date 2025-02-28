Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda 2024 yılı Genel Asayiş Değerlendirmesi'ni paylaştı. Ürkmezer, 2023 ve 2024 yıllarını karşılaştırarak, bu yıl asayişle ilgili olumlu gelişmelerin yanı sıra bazı endişe verici verileri de açıkladı.



2024 yılında, Alanya'da 623 Emniyet ve 459 Jandarma personeli asayişin sağlanması amacıyla görev yaptı. İstatistiklere göre, vatandaşlar Emniyet bölgesinde 47 bin 559, Jandarma bölgesinde ise 63 bin 661 ihbarda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 113.779 çağrı yapıldı ve bu rakam, 2023 yılına göre yüzde 0,69 azalma olduğunu gösteriyor.



Toplamda 13 bin 927 olayın kaydedildiği 2024 yılında, olay sayısında yüzde 17,1 oranında düşüş yaşandı. Özellikle "Kasten Öldürme" suçunda yüzde 54,55, kişilere karşı işlenen suçlarda ise yüzde 15,32 azalma kaydedildi. Ancak, trafik kazalarında %8,3 artışyaşandı ve bu durum dikkat çekici bir endişe kaynağı oldu. 2024'te 2 bin 901 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalar sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti ve 1.878 kişi yaralandı.



Trafik denetimlerinin artmasıyla birlikte, 509 bin 839 araç kontrol edildi ve 112 bin 700 trafik cezası uygulandı. Yazılan trafik cezaları yüzde 57 oranında artarak toplam 111 bin 121'e yükseldi. Motosiklet denetimlerinde de yüzde 77,87’lik bir artış gözlemlenirken, 66 bin 506 motosiklet kontrol edildi ve 48 bin 648 motosiklete ceza uygulandı. Bu denetimler sonucunda 2024 yılında 37 bin 694 sürücü ve 73 bin 427 plakaya toplamda 409 Milyon 969 bin 989 TL ceza yazıldı

Ayrıca, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet olaylarında yüzde 15,8’lik bir azalma kaydedildi. 2024 yılında 1.074 şiddet olayı meydana gelirken, 1.492 kadına koruyucu tedbir kararı verildi. Çocukların karıştığı suçlarla ilgili de yüzde 10,3'lük bir azalma yaşandı.

Son olarak, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 13 operasyonda 17 kişi adli mercilere teslim edildi. Alanya, 2024 yılı itibarıyla asayiş açısından daha sakin bir yıl geçirdi, ancak trafik kazalarındaki artış ve yeni ortaya çıkan sorunlar, yerel yönetimlerin ve güvenlik güçlerinin dikkate alması gereken konular arasında yer alıyor. Alanya'nın güvenlik durumu ve asayişe yönelik alınan önlemler, ilerleyen dönemlerde daha fazla dikkat gerektirecek.