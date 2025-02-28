Türkiye, organize suçlarla mücadelesinde önemli bir başarı elde etti. Kırmızı Bültenle aranan Daltonlar Organize Suç Örgütü'nün üst düzey yöneticilerinden S.M., Polonya'dan; uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olarak aranan zehir taciri A.A.ise Bulgaristan'dan ülkeye iade edildi.



Adli makamlar tarafından 10 ayrı suçtan aranan S.M., "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tasarlayarak Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" gibi ağır suçlarla karşı karşıya. Memi, yaklaşık 3 yıldır Türkiye’de aranmaktaydı.



A.A. ise, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme” suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmak üzere 1 yıldır uluslararası seviyede aranıyordu. İki suçlu, Türkiye'ye iade sürecinde özverili bir çalışma yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları'nın, Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları’nın ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çabaları sonucunda tutuklandı.

S.M., Polonya'dan, A.A. ise Bulgaristan'dan teslim alındı. Her iki şahıs, EGM-Havacılık Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağı ile Ankara'ya getirildi.



Yetkililer, organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirleriyle kararlılıkla mücadele edeceklerinin altını çizerken, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, suçluları tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar," ifadesinde bulundular.



Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı, operasyonda görev alan tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ederken, suçla mücadeledeki kararlılıklarının devam edeceğini belirttiler.