Alanya Kaymakamlığı'nda gerçekleşen İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda, Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer ve kurul üyeleri, yaklaşan önemli spor etkinliklerinde alınacak güvenlik önlemlerini detaylı bir şekilde değerlendirdi. Toplantıda, Corendon Alanyaspor'un Trendyol Süper Lig'de Reeder Samsunspor ve Bellona Kayserispor ile yapacağı futbol maçları, Alanya 1221 Futbol Kulübü'nün TFF 3. Lig'de Osmaniyespor ile oynayacağı karşılaşma, On Hotels Alanya Belediyespor'un Halkbank ile yapacağı play-off voleybol müsabakası, Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusu,

Hokey müsabakaları ele alındı.

Toplantıda, bu etkinliklerin sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirler masaya yatırıldı. Kurul üyeleri, stadyum güvenliği, seyirci giriş-çıkışları, trafik düzenlemeleri ve olası risklere karşı alınacak önlemler gibi konuları detaylı olarak ele aldı.