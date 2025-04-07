Alanya, 2025 yılı uluslararası Kriteryum Bisiklet Yarışları'nın heyecanına ev sahipliği yaptı. 22 takımdan 150 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışların ardından ödül töreni düzenlendi. Törene Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve çok sayıda sporcu katıldı.

Törende, dereceye giren sporculara madalyaları Kaymakam Ürkmezer ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu tarafından takdim edildi. Sporcuları tebrik eden Kaymakam Ürkmezer, bu tür önemli etkinliklerin Alanya'nın spor kenti kimliğini güçlendirdiğini ve uluslararası tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı. Ürkmezer, Türkiye Bisiklet Federasyonu'na ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.