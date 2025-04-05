TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan On Hotels Alanya Belediyespor, ilk seti üstün bir oyunla 25-19 ve ikinci sette de 25-21 üstünlükle setlerde 2-0 yaparak rakibine karşı psikolojik bir üstünlük kurdu. 3. Sette ise ev sahibi Halkbank ekibi 25-23 kazanarak iddiasını devam ettirdi. Ancak Alanya temsilcisi, 4.sette tekrar kontrolü eline aldı. Özellikle etkili servisleri ve bloklarıyla rakibine geçit vermeyen On Hotels Alanya Belediyespor dördüncü seti uzatmalarda 33-31 kazanarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla On Hotels Alanya Belediyespor, play-off 5/8 etabında önemli bir avantaj elde ederken, HalkBank deplasmanında alınan bu galibiyet takımın moralini de en üst seviyeye taşıdı. Alanya temsilcisinin play-off'taki diğer maçları ve sıralamadaki konumu merakla bekleniyor. Voleybol camiasında büyük yankı uyandıran bu sürpriz galibiyet, Alanya voleybolu için de gurur kaynağı oldu.