Alanyaspor, hayati önem taşıyan karşılaşma öncesinde taraftarının muhteşem desteğiyle moral depoladı. Öğleden sonra Alanyaspor tesislerine akın eden çok sayıda taraftar, meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde takımlarına olan inançlarını dile getirdi. Coşkulu sloganlarla futbolculara büyük moral veren taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla da tek tek görüşerek başarılar diledi.

Taraftarın bu sıcak ve içten desteği karşısında duygulanan Alanyasporlu futbolcular ve teknik heyet, tribünlere çıkarak taraftarlara teşekkür etti. Teknik direktör Joao Pereira, bu anlamlı destek için taraftarlara minnettar olduklarını belirtirken, oyuncular da bu motivasyonla sahada en iyi mücadeleyi vereceklerinin sözünü verdiler.



Alanyaspor'un bu kritik maçta taraftarının desteğini arkasına alarak nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Tribünlerden yükselen bu enerji, şüphesiz ki Alanyaspor'un galibiyet yolunda önemli bir itici güç olacaktır.